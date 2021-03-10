Якутск, , 05:10 — REGNUM Власти Якутска приняли решение не проводить традиционных народных гуляний на Масленицу, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт окружной администрации.

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«В связи с действием на территории городского округа ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции, масленичные гулянья пройдут в столице в дистанционном формате», — оповестили жителей Якутска в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке на Масленичной неделе пройдут народные гулянья, игры, конкурсы, мастер-классы для детей и взрослых. Завершится праздник 14 марта широкими проводами Масленицы — главным местом развлечений станет центральная площадь города.