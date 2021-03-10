Пекин, , 04:57 — REGNUM Сектор складского хранения Китая умеренно просел в активности в прошлом месяце, но должен сохранить устойчивый импульс развития, сообщает агентство Синьхуа.

Индекс, отслеживающий развитие сектора, просел на 3,3 процентных пункта за предыдущий месяц, достигнув отметки 48,9% в феврале, говорится в исследовании, выпущенном совместно Китайской федерацией логистики и закупок и компанией CMST Development Co., Ltd.

Все показатели индекса выше 50 означают рост, в то время как все показания ниже — падение. Падение было связано преимущественно с празднованием Китайского Нового года, которое продлилось неделю.

В то же время суб-индекс инвентарных запасов на конец месяца вырос на 8,9 процентных пункта до 59,8%. Причем, наибольшие инвентарные запасы показали сталь, цветные металлы, строительные материалы, сельскохозяйственная и подобная продукция.

Суб-индекс ожиданий деловой активности составил 56,5%, что на 1,5 процентных пункта выше, чем месяцем ранее.