Кемерово, , 04:53 — REGNUM В 2021 году угольщики Кемеровской области планируют добыть 235 млн тонн «чёрного золота». Об этом сообщил заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Власти региона ожидают, что 2021 году в Кузбассе заработают четыре угольных предприятия.

Так, в Беловском муниципальном районе появится шахта «Сибирская» с проектной мощностью 5 млн тонн угля в год, на предприятии будет создано 1,3 тыс. новых рабочих мест, инвестиции в проект — около 15,3 млрд рублей. Здесь же запланирован ввод в эксплуатацию шахты «7 Ноября-новая» (3,5 млн тонн угля в год, 700 новых рабочих мест, инвестиции — 15 млрд рублей). В Киселёвске откроется обогатительная фабрика «Шахта №12» (проектная мощность — 4 млн тонн угля в год, будет создано 400 новых рабочих мест, инвестиции — 10 млрд рублей). В Калтане будет запущен разрез «Чернокалтанский» (2 млн тонн угля в год, 300 новых рабочих мест, 1 млрд рублей инвестиций).

Согласно официальным данным, в 2018—2020 годах экспорт кузбасского угля держался на отметке в 53 миллиона тонн.