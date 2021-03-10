Владивосток, , 05:01 — REGNUM Во Владивостоке на Масленичной неделе пройдут народные гулянья, игры, конкурсы, мастер-классы для детей и взрослых. Завершится праздник 14 марта широкими проводами Масленицы — главным местом развлечений станет центральная площадь города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии краевой столицы.

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Также в течении недели праздничные мероприятия пройдут в школах, детских садах, библиотеках, парках, скверах.

«На центральной площади будут организованы 22 локальные площадки, семь фотозон, масленичный столб, ярмарка, эстафеты, конкурсы, концертная программа и, конечно же, угощения блинами. Завершится Масленица традиционным сожжением чучела»,— рассказали в городской мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме начинают праздновать Масленицу, блины готовятся самые разнообразные — примерно по 2 рубля за грамм.