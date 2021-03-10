Стокгольм, , 04:52 — REGNUM Разработчики игры Crusader Kings 3 в ближайшее время добавят в игру систему дуэлей. Об этом 10 марта сообщил портал Eurogamer.

Соответствующие изменения появятся после релиза обновления 1.3. Студия Paradox Interactive разместила в своём блоге статью, в которой она подробно рассказала о том, как эта система будет работать. В частности, для того, чтобы участвовать в дуэлях геймерам будет необходимо получить способность Stalwart Leader («Стойкий лидер»).

Напомним, релиз Crusader Kings 3 состоялся 1 сентября 2019 года. Стоит отметить, что система дуэлей также присутствовала во второй части игры.

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