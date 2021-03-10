Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Американская компания SpaceX на 11 марта перенесла запланированный ранее на 9 марта запуск на околоземную орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Об этом 9 марта сообщается на странице компании в социальной сети Twitter.

«Теперь нацелены на четверг, 11 марта в 03:13 по времени восточного побережья для запуска Starlink — требуется дополнительное время для предпусковых проверок», — говорится в сообщении.

Напомним, предыдущая группировка из 60 микроспутников Starlink была запущена SpaceX в космос 4 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, компания SpaceX намерена 9 марта вывести на околоземную орбиту на ракете-носителе Falcon 9 новую группировку спутников Starlink.

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