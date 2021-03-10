Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Фанат Minecraft на протяжении трёх лет создавал в игре вымышленный город США. Об этом 9 марта сообщил портал PCGames.

«Может быть, в это трудно поверить, но я построил его самостоятельно, и это заняло у меня почти три года», — написал пользователь в публикации пользователь форму Reddit The_balazs.

Карту, которая стала результатом трёхлетней работы, можно скачать на сайте Planet Minecraft, виртуальный город получил название Трантон (Tranton). The_balazs сообщил, что в его основу легли Нью-Йорк и Чикаго. Стоит отметить, что здания являются не просто коробками, геймеры могут путешествовать по этажам.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что геймер Swifter1243 превратил Minecraft в вариант VR игры Beat Sabre. Он опубликовал ролик, в котором показал игровой процесс.

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