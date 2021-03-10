Пекин, , 04:39 — REGNUM Китай выделил 14 млрд юаней (около $2,14 млрд) в прошлом году на субсидирование базового медицинского страхования для 78,37 млн бедняков, сообщает 9 марта агентство Синьхуа.

По данным Национальной администрации безопасности здравоохранения, медицинская страховка помогла бедным группам населения сэкономить суммарно 118,83 млрд юаней денежных расходов в 2020 году.

Центральные власти Китая также выделили 26 млрд юаней субсидий на оказание медицинской помощи в 2020 году, что на 6% больше, чем годом ранее. Еще 4 млрд юаней было использовано для усиления медицинской защиты людей, находящихся в глубокой нищете в сельских районах Китая.