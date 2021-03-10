Сеул, , 04:34 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 470 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 452 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что это рекордный показатель по заболеваемости за последние 19 дней. Предполагается, что рост числа инфицированных связан с появлением новых очагов распространения COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 93 733. Также за минувшие сутки в стране скончались три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1648 человек.