Каракас, , 04:31 — REGNUM Колумбийский президент Иван Дуке замешан в планах Колумбии украсть вооружение, которое принадлежит армии Венесуэлы. Об этом заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро 9 марта в ходе выступления по государственному телевидению.

По его словам, власти страны выявили более 600 попыток подкупа с целью заполучить оружие у военных. Мадуро отметил, что такие предложения исходили от агентов колумбийской разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Николас Мадуро обвинил Ивана Дуке в том, что за время правления этого колумбийского президента в Колумбии возросло производство наркотических веществ.

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