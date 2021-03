Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Сорежиссёр The Last of Us Part II Курт Маргенау рассказал, что реализация работы дверей была самым сложным моментом разработки игры. Публикацию он разместил 9 марта на своей Twitter-странице.

Разработчик отметил, что в компании практически не было такого отдела, на работу которого не повлияло бы добавление дверей в боевых сценах. Он добавил, что они влияли на персонажей, системы рукопашного боя, буквально на всё.

«Чёртовы двери», — написал в итоге Маргенау.

https://twitter.com/kurtmargenau/status/1369342602177220608

Напомним, ранее сценарист The Last of Us: Part IIНил Дракман сообщил поклонникам, что сейчас студия Naughty Dog работает над несколькими новыми проектами. Он сказал, что компания расскажет о них, когда придёт время.

