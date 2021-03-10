Вашингтон, , 04:27 — REGNUM Австралия, Япония, США и Индия достигли соглашения о выделении средств на производство вакцин против коронавирусной инфекции на индийской территории, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

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По их данным, средства получат предприятия, которые производят препараты американских корпораций Novavax и Johnson & Johnson. Производственные мощности увеличат для ускоренного выпуска вакцин для последующего использования в странах Юго-Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о проблемах с поставками препаратов против COVID-19 от американской компании Johnson & Johnson. О возможном сбое поставок представители корпорации предупредили канадское правительство заранее.