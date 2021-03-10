Калининград, , 05:44 — REGNUM Ракетные катера «Моршанск» и «Заречный» соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы (Балтийск) провели артиллерийские стрельбы по надводным целям вблизи побережья Калининградской области. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ.

«В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота в полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, корабельная ударная группа в составе ракетных катеров «Моршанск» и «Заречный» выполнила комплекс артиллерийских стрельб по большим и малым морским щитам, имитирующим боевые корабли противника», — говорится в сообщении.

Экипажи также провели стрельбы по буйковым полям, которые находились за пределами прямой видимости, и отработали отражение атак малоразмерных целей. Для выполнения учебных задач использовались артиллерийские комплексы калибром 76 мм и 30 мм.

Отмечается, что морские полигоны, находящиеся вблизи побережья Калининградской области, на время проведения боевых стрельб были объявлены «временно опасными для гражданских судов и авиации». Безопасность стрельб обеспечивали надводные корабли и суда обеспечения Балтийского флота (БФ) ВМФ России.

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