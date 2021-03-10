Владивосток, , 04:52 — REGNUM В столице Дальнего Востока с 15 марта начнутся натурные съёмки полнометражного художественного фильма «Владивосток» — съёмочная группа киностудии «Мосфильм» уже прибыла в Приморье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Съёмки запланированы до конца апреля и пройдут в основном на центральных улицах Владивостока.

Это будет фильм о городе, его людях, которые переживают непростые времена эпидемии коронавируса.

Автор сценария — Алексей Бузин, ранее работавший над такими картинами, как «Решение о ликвидации» и «Анна Каренина. История Вронского».

Режиссер-постановщик —Антон Борматов, известный по фильмам «Чужая», «Околофутбола», сериалам «Ольга», «Подкидыш» и другие.

«Я принял решение участвовать в этом проекте сразу, после того как прочитал сценарий. Мне понравилась эта история, зацепила своей загадкой. Она держит в напряжении до самого финала. Мне всегда были интересны истории человеческих взаимоотношений, их глубина — это картина о любви, дружбе, испытании. В то же время это зрелищное кино — с захватывающим сюжетом, интригой», — отметил режиссёр.

Главные роли исполняют молодые артисты Андрей Грызлов и Анастасия Талызина.

Генеральный продюсер проекта — Карен Шахназаров.

Премьера фильма ожидается осенью 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, телеканал «Культура» и «ТВ Студия Август» с 9 по 28 марта будут снимать в Хабаровском крае масштабный этнографический проект «Земля людей». Фильм о жизни удэгейцев и нанайцев будет документальным.