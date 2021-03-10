Новокузнецк, Кемеровская область, , 04:25 — REGNUM В Новокузнецке 13 и 14 марта пройдут традиционные масленичные гуляния. Мероприятия запланированы в каждом районе города. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии муниципалитета.

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«В программе — задорные конкурсы на поедание блинов, молодецкие забавы и народные игры, хороводы, торговая ярмарка, согревающая концертная программа, аттракционы и, конечно же, сжигание чучела, символизирующего зиму», — рассказали в городской администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 12 по 14 марта в Кемеровской области разрешается проведение на открытом воздухе культурных, развлекательных, досуговых и зрелищных мероприятий, связанных с празднованием Масленицы.

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