Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Попадание гелия в двигатель прототипа космического корабля Starship стало причиной взрыва аппарата после посадки. Об этом 9 марта написал на своей странице в Twitter основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

По его словам, газ просочился туда из топливного бака, что спровоцировало недостаточную тягу и удар о поверхность посадочной площадки. Предприниматель отметил, что в следующей версии будут сделаны исправления с учетом выявленного дефекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта испытываемый для полетов на Марс корабль Starship SN10 взорвался после совершения полета на высоту в 10 км и успешной посадки в штате Техас.

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