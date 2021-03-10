Пекин, , 04:16 — REGNUM Продажи экскаваторов 26 ведущих производителей Китая достигли 28 305 единиц в феврале, сообщает 9 марта агентство Синьхуа.

По данным Китайской ассоциации строительной техники, данный показатель взлетел на 205% в годовом исчислении. В частности, 24 562 экскаватора было продано на внутреннем рынке, что на 256% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Экспорт оборудования вырос на 57,9% до 3743 единиц.

За первые два месяца 2021 года общий объем продаж землеройной техники достиг 47 906 единиц, что на 149% больше в годовом исчислении. Продажи данного вида техники являются верным индикатором витальности экономики, поскольку спрос на нее зачастую связан с развитием добычи ресурсов и развитием инфраструктуры.