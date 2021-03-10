Кемерово, , 04:14 — REGNUM В Кемеровской области в Международный женский день на свет появились 45 детей. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

В праздничный день родились 24 мальчика и 21 девочка. В прошлом году в Кузбассе 8 марта появились на свет 42 ребенка: 20 девочек и 22 мальчика.

«Лидерами по количеству новорождённых стали Кемерово и Новокузнецк. В этих городах на свет появились по 16 детей, в том числе одна двойня, — уточнили в минздраве. — В Междуреченске и Тяжинском родилось по трое малышей, два ребёенка появились в Прокопьевске, по одному — в Ленинске-Кузнецком, Тайге, Юрге, Таштаголе и Верх-Чебуле».

Отмечается, что в рамках кузбасской акции «Родился ребёнок» семьи, в которых малыши появились на свет 8 марта, получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и памятные медальоны «Рождённому на Земле Кузнецкой».