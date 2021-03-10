Новокузнецк, Кемеровская область, , 04:10 — REGNUM В Новокузнецке по поручению губернатора Сергея Цивилёва отремонтирована поликлиника онкодиспансера. Теперь учреждение смогут посещать до 250 человек в сутки. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона.

На трех этажах поликлиники размещены клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты функциональной диагностики и приёма, эндоскопический блок, малая операционная, дневной стационар, администрация. «За два последних года новокузнецкий онкодиспансер получил 62 единицы оборудования, в том числе аппараты УЗИ, компьютерный томограф, маммографы, современную рентген-установку. Для размещения всей техники и комфортного приёма пациентов требовались дополнительные площади. Выход был найден — решили задействовать под поликлинику неиспользуемое здание на территории диспансера. В его реконструкцию вложено более 288 миллионов рублей из регионального бюджета и собственных средств больницы», — прокомментировал Цивилёв. Здание полностью реконструировали, а также надстроили дополнительный третий этаж.

Отметим, что в Кузбассе работают три Центра амбулаторной онкологической помощи — в Ленинске-Кузнецком, Кемерове и Анжеро-Судженске.