Пекин, , 04:07 — REGNUM Дочернее подразделение китайской компании FAW Group продало 120 772 грузовика за первые два месяца года, сообщает агентство Синьхуа.

Компания FAW Jiefang, специализирующаяся на производстве и продаже грузовиков, увеличила свои показатели на 60,93% в годовом исчислении за указанный период времени, сообщает издание.

Всего было продано 41 690 транспортных средств за один только февраль, что на 215,86% больше в годовом исчислении. Компания была основана в 1953 году в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая и принадлежит государству.

Компания, которая считается колыбелью китайской автомобильной промышленности, в скором времени ожидает выход с производственной линии восьмимиллионного грузовика.