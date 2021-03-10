Анадырь, 10 марта, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Чукотка лидирует среди регионов Дальнего Востока по одобренным заявкам на выдачу «дальневосточной ипотеки» — с начала действия программы 82 из 85 рассмотренных заявок (96,5%) одобрены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Читайте также: В Приморье «дальневосточную ипотеку» оформили почти пять тысяч человек

«Решённый жилищный вопрос способствует тому, что семьи растут, а люди остаются в регионе. Это и есть важнейшая цель программы, об успешности которой уже можно смело говорить. Результат программы мы видим в реальной поддержке жителей в рамках комплексного механизма развития Дальнего Востока», — сказал губернатор округа Роман Копин.

Уже заключено 74 кредитных договора на общую сумму 294 млн рублей. При этом 68 семей Чукотки воспользовались «дальневосточной ипотекой» после её расширения на вторичный рынок жилья на территории всех населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, «дальневосточную ипотеку» в Приморском крае оформили более 4,7 тыс. человек. В рамках программы заключено 4755 договоров на 18,7 млрд рублей. Средняя сумма кредита составляет около 3,9 млн рублей.