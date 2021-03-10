Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин 9 марта продлил срок размещения военнослужащих Национальной гвардии на территории американского Конгресса до 23 мая. О продлении действия мер по обеспечению безопасности Капитолия заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Остин одобрил запрос полиции Капитолия на продление оказания поддержки со стороны Нацгвардии до 23 мая 2021 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что контингент бойцов Нацгвардии сократится почти на 50%. Всего на территории Конгресса во взаимодействии с полицией Капитолия продолжат действовать около 2,3 тыс. военнослужащих. Их число планируется постепенно сокращать, «если позволят условия».

Как сообщало ИА REGNUM, бойцов Национальной гвардии США, которые должны покинуть места дежурства по охране Капитолия 12 марта, попросили остаться ещё на два месяца.

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