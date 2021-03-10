Сеул, , 03:59 — REGNUM Студия Lionheart опубликовала кинематографический трейлер будущей онлайн-игры ODIN: Valhalla Rising, подчеркнув, что он создавался на основе её «движка». Ролик был опубликован 10 марта на портале DSOGaming.

Видео получило название «Ярость Локи». В основу игры, показывающей долгую войну войну между людьми, демонами и богами, легла скандинавская мифология.

Напомним, ODIN: Valhalla Rising создаётся на основе Unreal Engine 4. Пока разработчики не назвали точную дату выхода игры. Также нет информации о том, состоится ли её международный релиз одновременно с релизом в Южной Корее.

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