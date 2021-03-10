Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Использование географических особенностей, дипломатических связей и развитие флота может способствовать победе США над Россией и Китаем в рамках соперничества за Арктику. Об этом 9 марта написал журнал The National Interest.

Автор материала считает, что Вашингтон может потребовать от других государств соблюдения в регионе правил судоходства, аналогичным тем, которые действуют в Южно-Китайском море. Журналист отметил, что для закрепления в Арктике США придется поддерживать постоянное присутствие в регионе и использовать особую дипломатию.

В статье подчеркивается, что американские власти уже предприняли серьезные шаги в этом направлении, развивая контакты с Данией, Норвегией, Канадой, Исландией, Швецией и Финляндией.

Кроме того, автор журнала напомнил о деятельности предыдущей администрации США, принявшей свою Арктическую стратегию, а также о восстановлении Второго флота США, который должен заниматься в том числе и операциями в Арктике. Еще одной попыткой Вашингтона закрепиться в регионе стала аренда двух ледоколов для своих вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт заявил, что американский военно-морской флот начнет регулярное патрулирование возле берегов России в Арктике для того, чтобы воспрепятствовать «наступлению Москвы на Крайнем Севере».

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