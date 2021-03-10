Пекин, , 03:58 — REGNUM Американский химический гигант Dow планирует воздать производственную базу для специальных химикатов в городе Чжаньцзян провинции Гуандун на юге Китая, чтобы получить новые возможности на рынках химикатов в Китае и странах АТР, сообщает агентство Синьхуа.

Химический производитель подписал меморандум о понимании с административным комитетом Чжаньцзянской зоной экономического и технологического развития по вопросу строительства Специализированной базы Dow South China, сообщили в компании.

В рамках меморандума Dow вложит примерно $250 млн в строительство специальных полиуретановых и алкоксилатных мощностей суммарным объемом производства 250 тыс. тон в год.

Отметив, что Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим рынком химикатов Китая, президент Dow Asia Pacific Джон Пенрайс заявил, что спрос региона на данную продукцию продолжает расти в сторону специализированных, высококачественных веществ.