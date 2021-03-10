Новосибирск, , 03:52 — REGNUM В Новосибирской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в феврале составила 4688,02 рублей — в расчёте на месяц. По сравнению с январём она выросла на 2,5%, с начала года — на 4,4%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

По данным регионального органа статистики, в структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27,8%, на долю молочных продуктов приходится 20,5%, плодов и овощей - 17,1%, мяса и мясопродуктов — 16,8%, жиров — 5,4%, рыбы — 4,4%, чая, соли и специй - 3,5%, яиц - 2,3%, сахара и кондитерских изделий — 2,2%.

Среди сибирских регионов самая высокая стоимость условного набора продуктов питания по итогам февраля сложилась в Красноярском крае (5281,36 рубль), самая низкая - в Омской области (4112,86 рублей).