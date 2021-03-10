Магадан, Магаданская область, , 03:55 — REGNUM Региональный оператор «Магаданский» продолжает замену мусорных баков в столице Колымы — для сбора коммунальных отходов установлено 235 новых металлических контейнеров открытого типа и 88 евроконтейнеров закрытого типа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Читайте также: Пермские УК оштрафованы за ненормативное состояние мусорных площадок

В рамках реализации госпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области» правительство Колымы выделило средства на обновление контейнерного парка.

За минувший год обновлено более 30 площадок.

Ежедневно для сбора и вывоза отходов в Магадане на линию выходят девять мусоровозов, один бункеровоз, три самосвала и два погрузчика регионального оператора.

В 2020 году общий объём вывезенных ТКО для последующего захоронения на полигоне ТБО составил порядка 350 тыс. куб. метров.

Всего в Магадане порядка 500 контейнерных площадок, на которых установлено 1026 металлических контейнеров открытого типа и 218 евроконтейнеров закрытого типа, а также 14 бункеров для крупногабаритного мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми управляющие компании привлечены к административной ответственности за ненормативное состояние мусорных контейнерных площадок.