Москва, , 03:43 — REGNUM Судья арбитража Москвы Гилаев удовлетворил иск Минобороны России о взыскании многомиллионной неустойки лишь частично, взыскав с тверского АО «55 Арсенал» не 10 млн рублей, как запрашивал истец, а 9,1 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца, передаёт ИА REGNUM.

Решением суда с «55-го Арсенала» взыскана неустойка по государственному контракту от 8 мая 2018 года «в размере 9 189 478 руб. 37 копеек», а в остальной части иска было отказано. Также с ответчика в доход федерального бюджета взыскали госпошлину — 53,6 тыс. рублей.

Напомним, спор слушался с осени 2020 года и сумма иска превышала 10,3 млн рублей. Компания-ответчик среди прочего занимается ремонтом вооружения и военной техники, утилизацией военного имущества.