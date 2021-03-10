Санкт-Петербург, , 03:45 — REGNUM Два рыбака-любителя 9 марта были эвакуированы с отколовшейся от берега льдины в акватории Финского залива с помощью вызванного спасателями вертолёта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области.

После получения сообщения о том, что в Финском заливе, в Ломоносовском районе вблизи населённого пункта Кандикюля, на отколовшейся льдине оказались два рыбака-любителя, к месту произошедшего незамедлительно были направлены спасатели.

Сотрудники поисково-спасательного подразделения «Лебяжье» Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, прибывшие к месту на судне на воздушной подушке, не смогли подойти к рыбакам из-за торосов. Для спасения терпящих бедствие людей был вызван вертолёт.

«Благодаря совместным слаженным действиям люди были обнаружены и подняты на борт, их жизни и здоровью ничего не угрожает. После приземления вертолёта рыбакам любителям предстояла встреча с правоохранительными органами для определения меры наказания», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине спасли всех рыбаков-любителей, которые оказались на оторвавшейся от берега льдине.

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