Пекин, , 03:43 — REGNUM Отрасль химических волокон экономики Китая увеличила производства, но потеряла выручку прибыль в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

Производство химического волокна в Китае достигло 60,25 млн тонн, что на 3,4% больше в годовом исчислении, если верить данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Суммарная операционная выручка ключевых компании по производству химического волокна упала на 10,4% в годовом исчислении до 798,42 млрд юаней (около $132,02 млрд), в то время как прибыль этих предприятий просела на 15,1% до 26,35 млрд юаней.

К крупнейшим предприятиям Китая в области производства химического волокна относятся те, чей годовой оборот превышает 20 млн юаней.