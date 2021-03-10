Пекин, , 03:33 — REGNUM Индекс развития экспресс-доставки в курьерском секторе Китая достиг 189 пунктов в феврале, что на 20,2% больше в годовом исчислении, сообщили в Государственном почтовом бюро Китая.

Суб-индексы масштаба развития, мощности развития и тренда развития выросли на 62,5%, 21% и 69,7% соответственно. Курьерский сектор обработал около 4,8 млрд посылок в феврале, что на 73% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Отрасль экспресс-доставки, как ожидается, обработает 95,5 млрд посылок за 2021 год, а операционная выручка достигнет 980 млрд юаней (около $151 млрд), добавили в бюро.

Составленный на основе данных основных логистических фирм, работающих в сфере доставки, индекс развития отражает общую деловую активность и тенденции в курьерском секторе страны.