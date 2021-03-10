Москва, 10 марта, 2021, 03:31 — ИА Регнум. Налоговая служба подала банкротный иск к ООО «Ереминский механический завод». Претензии арбитраж Москвы пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM.

Банкротный иск

Исковое заявление ИФНС № 21 по Москве поступило в суд 9 марта 2021 года. Сумма долга не сообщается. В иных судебных спорах предприятие не участвовало.

По данным единого реестра юрлиц, завод учрежден в феврале 2002 года. Его уставный капитал — 1,73 млн рублей. Директор и владелец — Клавдия Попова.

По открытым данным, предприятие было поставщиком по 11 госконтрактам на общую сумму более 16,2 млн рублей. Среди заказчиков фигурировало и МВД России.