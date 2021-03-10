Пекин, , 03:27 — REGNUM Логистическая активность Китая замедлилась в феврале в связи с влиянием Праздника весны и связанных с ним выходных, сообщает агентство Синьхуа.

Индекс логистической активности составил 49,8% в прошлом месяце против 54,4% в январе, сообщили в Китайской федерации логистики и закупок. Все показатели выше 50 означают расширение активности, в то время как все показатели ниже — падение.

Директор Китайского информационного центра логистики Хэ Хуэй связывает замедление активности с циклическими факторами вроде Праздника весны и усиление ограничений в логистике продукции холодовой цепи.

Суб-индекс занятости в секторе достиг 45% в прошлом месяце, что на 5,2 процентных пункта ниже, чем месяцем ранее. Суб-индекс новых заказов составил 50,4%, в то время как суб-индекс деловых ожиданий достиг 65,8%, что говорит о том, что логистическая активность в стране будет стабильно расти.