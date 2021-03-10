Биробиджан, , 03:26 — REGNUM В Еврейской автономной области жертвами COVID-19 стали ещё три человека. За весь период пандемии в регионе скончались 122 носителя коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных областного оперативного штаба и портала стопкоронавирус.рф.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Читайте также: Камчатка готовится встретить многотысячную армию вахтовиков

На утро 10 марта оперативный штаб ЕАО сообщил о выявлении 4370 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось, как и днём ранее, ещё у шести человек.

За сутки врачи закрыли два больничных листа в связи с выздоровлением пациентов. Всего в ЕАО справились с болезнью 4161 человек. В стационарах проходят лечение от COVID-19 42 пациента — коечный фонд занят на 47,7%. Ещё 45 носителей коронавируса лечатся на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатку в ближайшее время приедет около 12 тыс. вахтовиков, которые будут работать в рыбной отрасли и горнодобывающей. Власти региона готовятся к встрече сезонных рабочих в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.