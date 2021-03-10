Анадырь, , 03:38 — REGNUM На Чукотке прошли учения истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) по перехвату и уничтожению самолёта — нарушителя арктических границ России. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

На перехват нарушителя, который пересёк границу России за полярным кругом, с аэродрома Анадырь на Чукотке вылетел дежурный МиГ-31БМ, который во взаимодействии с наземными радиолокационными средствами обнаружил условного противника. После захвата цели по ней были успешно выполнены электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности.

Роль нарушителя границы исполнит также истребитель МиГ-31БМ, перед экипажем которого была поставлена задача «на сверхзвуковой скорости на высоте около 20 километров «проникнуть» в воздушное пространство России, пройти установленный рубеж, а в случае обнаружения уйти от преследования».

Как сообщало ИА REGNUM, авиационную группировку России в арктической зоне усилили высотными истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, размещёнными на Чукотке — в Анадыре.

Читайте также: В Нижегородскую область на совместные учения прибыли военные из Белоруссии

Читайте ранее в этом сюжете: МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота усилили оборону Арктики