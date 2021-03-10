Благовещенск, 10 марта, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Генподрядчик Амурского газоперерабатывающего завода, который является частью проекта «Сила Сибири», обратился с двумя крупными финансовыми исками к China Petroleum Engineering & Construction Corporation и её филиалу в Амурской области. Претензии в целом составляют более 2,5 млрд рублей. Слушания по делам назначены на 30 марта и 6 апреля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Истцом выступает компания из дивизиона «СИБУРа» — АО «НИПИгазпереработка», которое участвует в создании Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома» как генеральный подрядчик. Ответчик же является международной инженерно-строительной компанией в нефтяной сфере. Несколько лет назад сообщалось, что в проекте Амурского ГПЗ китайская компания отвечает за проектирование, изготовление, поставку некоторого оборудования, а также возведение дожимных компрессорных цехов. На строящемся заводе будут перерабатывать природный газ, поступающий по газопроводу «Сила Сибири».

Оба иска были поданы в конце февраля 2021 года. Первый из них адресован Амурскому филиалу компании и в нём речь идёт о взыскании задолженности в размере 1 428 966 895,44 рубля и 7 млн рублей процентов. Эти претензии 30 марта рассмотрит арбитраж Амурской области. В основе спора лежит контракт на строительство и 42 типовых многосторонних соглашения об оплате. Одновременно были заявлены обеспечительные меры в виде ареста денежных средств ответчика. 9 марта 2021 года суд удовлетворил эту просьбу.

Второй иск будет рассмотрен арбитражем Тюменской области 6 апреля 2021 года. В этом деле речь идёт о взыскании 1 124 421 562 рублей. Детали спора пока неизвестны, но сообщается, что истец и в нём потребовал наложения обеспечительных мер.