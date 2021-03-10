Пекин, , 03:16 — REGNUM Цены на жилье в 100 городах Китае несколько выросли за прошедший февраль, говорится в правительственном докладе, передает агентство Синьхуа.

В 100 городах, принявших участие в исследовании, средние цены на жилье выросли на 0,2% в феврале относительно января до 15 884 юаней (около $2460) за кв. метр, сообщили в Китайской индексной академии, являющейся институтом исследования вопросов собственности.

В годовом исчислении средние цены на новое жилье выросли на 4,01%. Из общего числа исследованных городов, в 66 цены на жилье выросли в феврале, в то время как в 27 городах — упали.

Власти Китая намерены надлежащим образом решать проблемы недвижимости в крупных городах, о чем было заявлено во время Конференции по центральной экономической работе, проведенной в декабре прошлого года.