Петропавловск-Камчатский, , 03:15 — REGNUM На Камчатку в ближайшее время приедет около 12 тыс. вахтовиков, которые будут работать в рыбной отрасли и горнодобывающей. Власти региона готовятся к встрече сезонных рабочих в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Основной упор на Камчатке делают конечно на вакцинацию, но рассчитывать на то, что все вахтовики будут привиты от коронавируса нельзя. Поэтому в крае готовятся к созданию обсерваторов, в которых приезжие рабочие будут находиться на изоляции в течение двух недель.

«Все работники будут проходить обязательное тестирование как на выявление антител, так и на отсутствие самого заболевания. Результаты этих тестов будут основанием для допуска к работе», — пояснил министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетовесткий.

В прошлом году вахтовики находились на обсервации в санатории «Жемчужина Камчатки», но в этом сезоне учреждение планирует приступить к своей профильной работе. Глава региона Владимир Солодов поручил оперативно подыскать подходящие для обсерватора помещения и рассчитать количество необходимых коек.

В апреле на Камчатке начнётся массовая смена экипажей на минтаевой путине. В конце мая планируется старт лососевой путины.

Как сообщало ИА REGNUM, людям, уже переболевшим COVID-19, необязательно делать прививку от коронавируса. Но это разрешается только в том случае, если не произошло серьёзных мутаций коронавируса, заявил главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников, пишет «РГ».