Киев, , 03:14 — REGNUM Киевские власти доработали «план мирного урегулирования» конфликта в Донбассе, предложенный Германией и Францией. Об этом объявил 9 марта глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной», — цитирует агентство «Укринформ» помощника главы государства.

Ермак добавил, что этот план «соответствует нормам международного права» и «отвечает духу «минска», то есть обязательствам, которые Киев принял на себя в 2015 году. Поддержку Германии и Франции во время разработки этого мирного плана чиновник назвал «очень мощным шагом». К обсуждению документа Киев рассчитывает перейти «через неделю-две» во время видеоконференции в «нормандском формате».

Добавим, последние недели киевские боевики непрерывно наращивают свой потенциал на линии соприкосновения в Донбассе. Российские власти зафиксировали вход украинских военных «в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения», что является поводом для серьёзной обеспокоенности.

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5 марта украинские боевики впервые за три неполных года нанесли артиллерийский удар с применением запрещённого типа вооружений по жилому кварталу на севере Донецка.

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