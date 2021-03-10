Пекин, , 03:10 — REGNUM Объем автодорожных грузоперевозок в Китае устойчиво рос в январе, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства транспорта КНР, в январе в Китае был зафиксирован быстрый рост объемов перевезенных грузов по автодорогам страны на уровне 46,7% в годовом исчислении до 3,09 млрд тонн.

При этом, данный вид перевозок занимают львиную долью от общего рынка грузоперевозок Китая. За тот же период объем грузов, перевезенных водным транспортом, подскочил на 21,3% в годовом исчислении до 654,14 млн тонн.