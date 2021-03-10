Тегусигальпа, , 03:14 — REGNUM Власти Гондураса подписали контракт на закупку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 9 марта пресс-служба президента страны сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«Мы только что закончили встречу с руководством Российского фонда прямых инвестиций, нам прислали договор о контракте, он подписан», — приводит слова президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса его пресс-служба.

В настоящее время в Гондурасе зарегистрировано 174 243 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли 4283 пациента с COVID-19. В стране действует комендантский час.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Гондураса в рамках ускоренной процедуры разрешили использование российского препарата «Спутник V» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Гондурас зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»