Петропавловск-Камчатский, , 03:00 — REGNUM На Камчатку надвигается очередной снежный циклон, который окажет существенное влияние на погоду в регионе начиная с вечера 10 марта, об этом со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили в краевом правительстве.

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Уже вечером 10 марта в южных районах Камчатки и в Петропавловске-Камчатском ожидается сильный ветер. Ночью начнётся снег, который продолжится в течение дня 11 марта. Основной удар циклона придётся на столицу региона, где потеплеет до +1 … +3 градусов.

В пятницу 12 марта циклон распространится в районы края и затронет практически всю Камчатку.

Власти региона напомнили, о лавиной опасности и попросили жителей не выходить на горные склоны и к подножию вулканов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2021 году чередование оттепелей и морозных дней позволит снегу сойти плавно, без «большой воды». Подъём рек ожидается на уровне средних многолетних значений. В регионе в рамках подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод создана оперативная группировка сил и средств из 5500 человек и 1600 единиц техники.