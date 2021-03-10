Пекин, , 02:51 — REGNUM Прибыль пищевой промышленности Китая значительно выросла в прошлом году, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая.

Суммарная прибыль крупнейших китайских предприятий продуктовой отрасли Китая годовым оборотом более 20 млн юаней (около $3 млн) обеспечили 620 млрд юаней прибыли в 2020 году, что на 7,2% больше в годовом исчислении. Данный показатель был на 3,1 процентных пункта выше, чем среди всех других промышленных секторов.

В частности, компании сектора сельского хозяйства и обработки побочной продукции обеспечили рост суммарной прибыли на 5,9% в годовом исчислении до 200,12 млрд юаней, в то время как сектора производства — на уровне 6,4%, заработав 179,14 млрд юаней.