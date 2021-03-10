Красноярск, , 02:53 — REGNUM В среду, 10 марта, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:30 на Театральной площади было — 9 °C.

Ночью с 10 на 11 марта ожидается до −6… −4 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В четверг, 11 марта, в Красноярске до +6… +8 °C днём и −8… −6 °C ночью. Небольшой кратковременный дождь.

В пятницу, 12 марта, в Красноярске ожидается до +2… +4 °C днём, небольшие кратковременные осадки. Ночью — до −14… −11 °C. Облачно с прояснениями, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 10 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы юго-западного ветра 15−18 м/с. На дорогах центральных и южных районов гололедица.