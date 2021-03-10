Пекин, , 02:39 — REGNUM Объемы железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок, зафиксированный во время Праздника весны выросли в Китае, сообщили в компании China State Railway Group Co., Ltd. (Китайские железные дороги).

За время пика поездок с 28 января по 8 марта Китайские железные дороги обеспечили 218 млн пассажирских поездок, что на 3,5% больше, чем в пик поездок годом ранее.

Железными дорогами было перевезено 517 млн тонн грузов за указанный период, что на 18,1% больше в годовом исчислении.

Многие китайцы предпочли остаться дома на время празднования Китайского нового года в этом году в ответ на призыв правительства страны избегать ненужных массовых собраний в рамках борьбе с эпидемией нового коронавируса.