Бразилиа, , 02:38 — REGNUM За сутки минздрав Бразилии зарегистрировал 70 764 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 9 марта сообщается на сайте ведомства.

С начала пандемии в стране было выявлено 11 122 429 подобных фактов. Из них 9 843 218 носителей вируса уже выздоровели. Кроме того, за истекшие 24 часа в Бразилии выросло на 1972 пациентов число умерших от COVID-19.

Всего от осложнений при этом заболевании скончались 268 370 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта в бразильской столице Бразилиа был введен комендантский час в ночное время из-за ситуации с коронавирусом.

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