Кито, , 02:35 — REGNUM Более 68 тысяч жителей Эквадора привились против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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«План по вакцинации выполняется. Нулевой этап по вакцинации среди медработников завершился», — заявил глава ведомства Родольфо Фарфан.

По его словам, на текущей неделе начнется первый этап прививочной кампании, в ходе которого иммунизации подвергнутся 2 млн человек из приоритетных групп. В нее входят полицейские, пожарные, учителя и граждане из групп риска. Ожидается, что этот этап завершится к 30 апреля.