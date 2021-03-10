Сараево, 10 марта 2021, 02:53 — REGNUM Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович 9 марта в Берлине беседовала с Кристианом Шмидтом, немецким кандидатом на пост нового высокого представителя в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.
Хотя в борьбе за должность преемника Валентина Инцко фигурировало и имя канадца Джозепа Ингрэма.
На встрече со Шмидтом и министром иностранных дел Хейкемом Массом, среди прочего, они обсудили текущую ситуацию в Боснии и Герцеговине, позиции и роли высокого представителя ООН, борьбе с пандемией, закупке вакцин, изменениях в избирательном законодательстве, укреплении экономического сотрудничества и другие актуальные вопросы.