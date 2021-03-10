Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Прокурор американского Нью-Йорка Сайрус Вэнс запросил у компании Fortress Investment Management данные о кредите, выделенном Trump Organization, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, прокуратура направила запрос с требованием предоставить документы по выдаче $130 млн компании Трампа Trump Organization, которые предназначались для строительства небоскреба в городе Чикаго. Сотрудники ведомства хотят узнать, завышала ли компания Трампа стоимость активов для получения более выгодных кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля прокуратура Нью-Йорка получила информацию о налоговых отчислениях бывшего президента США Дональда Трампа. Эти документы ведомство получило в рамках расследования в отношении Trump Organization.

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