Лозанна, Швейцария, , 02:53 — REGNUM Главным событием 137-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая начинается 10 марта, станут выборы его президента. Безальтернативным кандидатом на пост главы МОК является Томас Бах (Германия), возглавляющий организацию с 2013 года.

Предполагалось, что 137-я сессия МОК пройдёт в Афинах (Греция), но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и мероприятие будет проведено в дистанционном онлайн-формате — уже второй раз за историю.

Выборы главы МОК пройдут в первый день сессии. Единственным кандидатом на пост является Бах, который перед выборами выступит с отчётным докладом. После него с отчётами выступят комиссии и администрация МОК.

Во второй день сессии, 11 марта, будут обсуждаться подготовка к Олимпиаде в Токио и проведение в Пекине зимних Олимпийских игр 2022 года. Также в этот день комиссия МОК представит доклад о проведении летних Олимпийских игр 2032 года.

Томас Бах был избран президентом МОК в 2013 году на сессии в Буэнос-Айресе в борьбе с четырьмя другими кандидатами. Он сменил на посту главы Олимпийского движения бельгийца Жака Рогге.

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве главного кандидата на проведение летних Олимпийских игр 2032 года утверждён Австралийский город Брисбен.

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